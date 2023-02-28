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Sarımsak nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta sarımsak saklama yöntemleri

Sarımsak ısı değişimlerinden etkilenen bir besindir. Uygun olmayan bir ortamda ya içi boşalır ya da sarımsak içinden eşil filizler çıkarır. Size anlatacağımız yöntemlerle artık sarımsaklarınızı daha uzun süre muhafaza edebileceksiniz. İşte tüm detaylarıyla sarımsak saklama yöntemleri…

Sarımsak Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Sarımsak Saklama Yöntemleri
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Halen hem sağlık amacıyla hem de mutfakta kullanılan sarımsak aynı zamanda haşereleri uzak tutmak için kullanılmaktadır. Sarımsağın bu kadar geniş kullanımı şüphesiz sarımsak nasıl saklanır sorusunu da akıllara getirmektedir. Acaba sarımsak saklama yöntemler nelerdir? Sarımsağı daha uzun süre muhafaza etmek için bu yazımızı mutlaka okumalısınız.

Sarımsak Nasıl Saklanır?

Sarımsak antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu hastalıklardan korur. Bu sayede saklama koşulları içerisindeki vitaminlerin besleyiciliğin kaybolmaması adına önemli olmaktadır. Sarımsağın kendine has keskin bir kokusu ve aroması vardır. Sarımsak uygun koşullar sağlanmadığında çimlenen yani yeşillenen bir besindir. Bu sebeple doğru ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyi gerektirir. Hem dışarıda hem de serin ve nemli olmayan bir ortamda ya da buzdolabında muhafaza edilebilmektedir. Şimdi bunları başlıklar halinde inceleyelim.

Sarımsak Buzdolabında Saklanır Mı?

Sarımsak saklama yöntemlerinde bir de sarımsağı buzdolabında muhafaza etmektir. Buzdolabında ise birkaç farklı yöntemle saklanabilmektedir. Bu yöntemle bir kez uğraşıp sonrasında ihtiyaç olduğunda kolaylıkla sarımsakları kullanabilirsiniz.

Tek tek ayırarak saklama yöntemi:

  • Sarımsak bilindiği üzere birçok dişten meydana gelen bir yiyecektir.
  • Bunun için sarımsakları tek tek dişler halinde ayırın.
  • Diğer bir yöntemde ise tek tek ayırdığınız sarımsakların kabuklarını da soyabilirsiniz.
  • Gerek kabuğunu soyarak gerekse de soymayarak tercih size kalmış, sarımsakları temiz cam bir kavanoz da hava almayacak şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Sarımsakları rendeleyerek saklama yöntemi:

  • Buzdolabında pratik bir şekilde sarımsağı muhafaza etmenin bir diğer yolu da sarımsakları rendelemektir.
  • Bunun için dilediğiniz kadar sarımsağı tek tek ayırın ve kabuklarını soyun.
  • Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları rende yardımıyla parçalara ayırın.
  • Rendelediğiniz sarımsakları temiz bir cam kavanoza koyun. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirmek sarımsağın aromasının çıkması ve daha lezzetli hale gelmesi için uygulanacak bir yöntemdir.
  • Ardından rendeleyerek cam kavanoza koyduğunuz sarımsakları uzun bir süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Sarımsak Buzlukta Saklanır Mı?

Sarımsak saklama koşullarından biri de buzlukta saklamaktır. Bu işlem hem yemek yaparken büyük bir kolaylık sağlar hem de sarımsağın bozulmasını önleyerek dayanma süresini uzatır.

  • Bu yöntemde sarımsakları tek tek ayırarak işe koyulmalısınız.
  • Ardından bu sarımsakların kabuklarını soyun.
  • Buzdolabı poşetinde ya da vakumlu poşetlere ayırdığınız bu sarımsakları koyun.
  • İhtiyacınız olduğunda direkt buzluktan alıp kullanabilirsiniz
  • Bir öneri olarak sarımsağı küçük adetler halinde hazırlayıp buluğa koyun. Ortalama 15-20 diş sarımsağı koymak birkaç ihtiyacı gidermek için yeterlidir sanırım. Buzluktan çıkardığınız sarımsakları buzdolabında da bekletebilirsiniz.

Sarımsak Nasıl Ortamda Saklanır?

Sarımsak nasıl bir ortamda saklanır sorusu herhalde hepimizin en az birkaç defa üzerinde düşündüğü sorulardan biridir. Bir diğer ikilemde kalınan soru da sarımsak dışarıda saklanır mı? Evet sarımsak dışarıda da saklanabilir. Yalnız sarımsak ısı değişimlerinden etkilenen bir besindir. Bu sebeple saklama koşulları sarımsağın hem ömrünü uzatacak hem de sarımsaktaki yararlı vitamin ve minerallerin kaybolmamasını etkileyecektir. Sarımsağı dışarıda saklamak istiyorsak mutlaka nemsiz ve serin bir ortamda saklamalıyız.

Sarımsak Saklama Yöntemleri?

Sarımsak saklama yöntemlerinden bazılarını yukarıda inceledik. Şimdi ise eskiden ninelerimizin kullandığı bir yöntem olan örerek saklama yönteminde başlayacağız.

  • Burada temel olan, sarımsağın saplarının önemli olduğu ve örme işleminde kullanacağımızdır.
  • Sarımsaklar bir araya getirilerek bir örme işlemi gerçekleştirilir.
  • Pelik adı verilen bu örme işleminde sarımsaklar kullanılacağı zaman peliğin içinden yavaşça çekilerek alınır.
  • Peki sarımsağı ördük, nerede muhafaza edeceğiz sorusunu duyar gibiyim. Ördüğünüz sarımsakları mutlaka serin bir yerde, örneğin kilerde muhafaza edebilirsiniz.
  • Ya da bahçeli bir evde yaşıyor ve kiler evin dışındaysa gönül rahatlığıyla orada da saklayabilirsiniz. Sarımsak bulunduğu ortama hiçbir haşere, sürüngen gelmez. Doğal bir haşere kovucudur. Bu yüzden eski insanlar bu yöntemle evlerine, bodrumlarına özellikle yılanın gelmesini bu yöntemle engellemişlerdir.

Bir diğer sarımsak saklama yöntemi ise sarımsakları “konfi” adı verilen bir işlemden geçirmektedir.

  • Bunun için sarımsaklar tek ayrılıp kabukları soyulur.
  • Bir tencere içerisine sarımsaklar konur ve üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edilir. Bir miktar da tuz atılır.
  • Sarımsakla zeytinyağı yavaş bir ateşte kaynamaya bırakılır.
  • Sarımsaklar yumuşayıncaya kadar bu işlem devam eder.
  • Ardından sarımsakları zeytinyağı ile birlikte cam bir kavanoza alınır.
  • İsterseniz buzdolabında isterseniz serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.
  • Sarımsakları bu yöntemle her yemekleriniz de kullanabilirsiniz hem de kızarmış ekmeklerinizin üzerine muhteşem bir sos olarak kullanabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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