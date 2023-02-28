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Sirke anası nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta sirke anası saklama yöntemleri

Sirke anası sirkenin kendisinin oluşturduğu doğal bir mayadır. Ve aslında sirke mayası sirkenin kalitesini ve doğru yapıldığını gösterir. Burada sirke mayasını bir sonraki sirke yapımında kullanmak için saklama ve koruma yöntemleri de çok önemlidir. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla sirke anası saklama yöntemleri…

Sirke Anası Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Sirke Anası Saklama Yöntemleri
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Ev yapımı sirkeler doğru yöntemlerle ideal koşullar altında yapılırsa sirke anası büyük ve kalın bir tabaka halinde oluşacaktır. Doğal fermente bir sirke yapmak için sadece içme suyu ya da kaynatılıp soğutulmuş musluk suyu ve sirke anası yeterlidir. Her türlü meyveden ya da çiçekten sirke yapılabilir. Bir başka deyişle sirke anası sirke yapmak için gerekli olan mayadır. Burada sirke anasının nasıl saklanacağı sorusu gelmektedir. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla sirke anası saklama yöntemlerini sizler için araştırdık.

Sirke Anası Nasıl Saklanır?

Sirke anası, sirke yapım sürecinde doğru yöntemle ve doğru koşullar (ısı, güneş, nem gibi) dikkate alınarak yapılırsa meydana gelir ve her sirke yapım sürecinde beslenerek büyür. Elbette burada sirke anasının sağlıklı ve uzun ömürlü olması için bir takım saklama koşullarına ihtiyaç duymaktadır. Peki doğru sirke saklama yöntemleri nelerdir? Şimdi adım adım bunları inceleyelim.

  • Ev yapımı sirkenin üzerinde oluşan sirke anasını tahta bir kaşık yardımıyla alın. Asla metal bir kaşık kullanmayın. Sirke asitli yapısından dolayı metal üzerinde erime etkisi yaratır ve bu metaller sirkeye karışabilir. Bu asla istenmeyen bir durumdur.
  • Sirke anası sirkenin üzerinde oluşur ve cam kavanozdaki tüm meyveler dibe çöktüğünde sirkeniz olmuş demektir bu önemli bir püf noktasıdır.
  • Tahta kaşık yardımıyla alınan sirke anası cam bir kavanozun içine konulur ve üzerine kendi sirkesinden eklenir. Bir diğer ifadeyle sirke anası sirkenin içinde kalacaktır.
  • Cam kavanozun ağzı çok sıkı kapatılır.
  • Burada temel nokta kavanozun hava almamasıdır. Eğer hava alırsa sirke anası tekrar fermente işlemine geçecektir.
  • Bu cam kavanozu serin bir yerde saklayın.

Sirke Anası Buzdolabında Saklanır Mı?

Sirke anası kaliteli ve fermente sirke yapmanın önemli bir adımıdır. Bu süreçte sirkenin güneş görmesi ve sıcak bir yerde olmaması temel etkendir. Diğer yandan sirke anasının 5 derecenin altındaki sıcaklıklarda saklanması önerilmez. Yani buzdolabı aslında sirke anası için uygun değildir.

Sirke Anası Buzlukta Saklanır Mı?

Sirke anasını yaşayan canlı bir organizma gibi düşünmemiz gerekir. Canlı bir organizma buzluğa konulduğunda donar ve aktifliğini kaybeder. Bu sebeple sirke anası aslı buzlukta saklanmaz.

Sirke Anası Nasıl Ortamda Saklanır?

Sirke anası ideal olarak serin, kuru ve güneş görmeyen karanlık bir ortamda saklanır. Burada akıllara sirke anası dışarıda saklanır mı sorusu gelmektedir. Evet sirke anası dışarıda yani kiler ya da ısının sabit olduğu bir alanda güvenle saklanabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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