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Sucuk nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta sucuk saklama yöntemleri

Sucuk birçok kişinin severek tükettiği bir et ürünüdür. Kahvaltıların ayrılmaz parçası olan sucuk birçok şekilde tüketilebilmektedir. Bir et ürünü olduğu için sucuk doğru saklama yöntemleriyle muhafaza edilmelidir. İşte tüm detaylarıyla sucuk saklama yöntemleri…

Sucuk Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Sucuk Saklama Yöntemleri
HABERTURK.COM

Kültürümüzün bir parçası olan sucuk, mutfağımızın da vazgeçilmez ürünleri arasındadır. İster kahvaltılarda ister yemeklerde olsun sucuk masamızda her daim yer bulmaktadır. Bir et ürünü olan sucuk bozulmalara karşı korunması için uygun koşullarda ve doğru yöntemlerle saklanmalıdır. Aksi durumlarda gıda zehirlenmelerine sebep olabilir. Bu yazımızda sizlerle sucuğun uygun saklama yöntemlerini paylaşacağız. Sucuk buzlukta saklanır mı, sucuk nasıl ortamda saklanır gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Sucuk Nasıl Saklanır?

Sucuğun saklama koşullarına geçmeden önce, sucuk alırken dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya değinmek gerekir.

  • Satın alacağınız sucuğu seçerken ilk dikkat etmeniz gereken nokta son tüketim tarihidir. Tüketim tarihi okunaklı ve görülebilir yerde olmalı. Tüketim tarihinin tüketmeyi planladığınız tarihten sonraki bir tarihe sahip olması gerekir. Eğer sucuğun tüketim tarihi sizin tüketmeyi planladığınız tarihle uyuşmuyorsa bu ürünleri tercih etmeyin. Son tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerde tehlike taşıyor olabilir. Son tüketim tarihi çok yakın ürünler tercih etmemeye dikkat edilmelidir.
  • İkinci önemli nokta ise sucuğun paketidir. Paket şişmiş, patlak ya da yırtık olmamalıdır. Bu gibi paketler sucukta hava ile temasa sebep olacağı için bozulmaya neden olma ihtimali yüksektir. Açık, şişkin veya patlak paketler, havayla temas etmesi sebebiyle risk barındırır. Havayla temas eden sucuk, küflenmeye ve bakteri oluşumuna konakçılık etmeye oldukça müsaittir. Sağlığınız için tehdit oluşturabilecek bu gibi paketli ürünleri tercih etmemelisiniz.

Sucuk satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri paylaştıktan sonra, şimdi aldığımız sucukları nasıl muhafaza edeceğiz inceleyelim.

Sucuk Buzdolabında Saklanır Mı?

Hazır aldığınız paketleri sucukları en doğru saklama yöntemi buzdolabında saklamaktır. Paketli sucuklar buzdolabında son tüketim tarihine kadar dayanabilir. Açılmış paketli sucuklar da buzdolabında saklanabilir fakat açılmış sucukları buzdolabına atmadan önce hava almayacak hale getirmelisiniz. Açılmış sucukların hava almaması için sucuğu önce bir kağıt havluya ardından streç filme sıkıca sarmalı ve o şekilde buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Buzdolabında sakladığınız açılmış sucukları son tüketim tarihinden önce tüketmelisiniz.

Sucuk Saklama Yöntemleri

Eğer elinizdeki sucuk miktarı fazla ve uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız size iki yöntem önereceğiz. Bu yöntemler ile sucuğu 6 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Gelin şimdi kurutma ve dondurma yöntemlerine açıklayalım.

Sucuk Buzlukta Saklanır Mı?

Elinizdeki sucuk miktarı fazla ve uzun süre saklamak istiyorsanız, sucukları buzlukta saklamayı tercih edebilirisiniz. Bunun için sucuğu porsiyonlara ayırarak işleme başlayın. Porsiyonlara ayırdığınız sucuğu önce yağlı kâğıda ardından streç filme sarın. Hava almayacak şekilde sardığınız sucukları buzdolabı poşetlerine yerleştirerek buzluğa atabilirsiniz. Buzluğa attığınız sucukları 6 boyunca tüketebilirisiniz. Hazırladığınız poşetlerin üzerine tarih atmanız son tüketim tarihini hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Sucuk Dışarıda Saklanır Mı?

Elinizde tüketiminizden fazla sucuk varsa kurutma yöntemi tercih edebileceğiniz ikinci yöntemdir. Sucukları kurutarak taze sucuğa göre daha güçlü aromaya sahip bir sucuk elde edebilirsiniz. Bu yöntemde sucuklar güneş almayan ılık ve kuru bir ortamda kurutulmalıdır. Böyle bir ortamda iplere asarak sucuklarınızın kurumasını sağlayabilirsiniz. Sucuklarını azma imkânınız yoksa bir gazete kâğıdının üzerine birbirlerine değmeyecek şekilde dizerek de sucukları kurutabilirisiniz. Gazete kâğıdı sucukların fazla nemini emerek hızlı bir kuruma süreci sağlayacaktır. Kuruttuğunuz sucukları tekrar buzdolabında saklamalısınız.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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