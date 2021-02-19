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Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nün özelliği ne? Salda Gölü hakkında bilgiler

Salda Gölü'ndeki çekilmeye geçen günlerde yağan yağmur ve kar da yeterli olmadı. Göl kıyısında önceden insanların suya girdiği bölümlerde adacıklar ortaya çıktı. Peki Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nün özelliği ne? İşte Salda Gölü hakkında bilgiler...

Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nün özelliği ne? Salda Gölü hakkında bilgiler

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ilgi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından daha da arttı.

Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla son birkaç yıldır Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan ve geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nde, yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle suyunda çekilme meydana geldi. Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölümünde suların 20-30 metre çekilmesinin ardından küçük adacıklar ortaya çıktı. Geçen günlerdeki yağmur ve kar yağışı da Salda Gölü'ne çare olmadı. Gölün Beyaz Adalar ve Halk Plajı kısmındaki çekilme görenlerin içini burktu. Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için suya girdiği bölümlerde oluşan adacıklar şimdi yürünebilecek hale geldi.

İşte salda Gölü'ne dair bilgiler...

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif tuzlu tektonik bir göldür.

Salda gölü Burdur’a 56 km, Denizli’ye 96 km, Antalya’ya 159 km mesafededir. Özel araçlarıyla seyahat edecek olanlar Burdur-Yeşilova güzergahına devam ederek Salda Gölü’ne ulaşabilirler. Antalya’dan gelecek olanlar Korkuteli ve Karamanlı’yı takip etmelidir. Toplu taşıtlarla seyahat edecek olanlar için Burdur ve Antalya’dan düzenli seferler bulunmaktadır.

SALDA GÖLÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Dünyada mars özelliği taşıyan iki yerden birisi

Salda Gölü’nde dört yıldır araştırma yapan, İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Russel dünya üzerinde, Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki yer bulunduğunu, bunlardan birisinin Kanada’nın kuzey bölgesinde, diğerinin de Salda Gölü’nde olduğunu kaydetti. Gölde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayaların Mars’ta da bulunduğunu anlatan Prof. Russel, bu durumun Mars’taki bölgenin de eskiden deniz ya da göl olabileceğini ve burada da güneş enerjisi ile kimyasal moleküllerin birleşmesiyle hayatın başlayabileceğini gösterdiğini iddia etti.

Türkiye'nin en derin gölü: Salda

Salda Gölü, derinlik bakımından Türkiye’nin en derin tatlı su gölü konumunda. Salda Gölü’nün ölçülebilen derinliği 185 metre.

Dünyanın üçüncü derin gölü olan Salda, Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alıyor. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta gölün plajında yüzülebiliyor. Salda Gölü’nün denizden yüksekliği (rakım) 1193 metre. 44 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan gölün binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile meydana geldiği tahmin ediliyor. Yuvarlak bir yapıya sahip olan gölde büyük sazan balıkları yaşıyor. Salda Gölü ve çevresi 1989 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuş ve çekilme hala devam etmektedir.

Hastalıklar için şifalı sular

Salda Gölü’nde yapılan araştırmalarda uzmanlar, göl suyunun sivilce ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına karşı etkili olduğunu dile getiriyorlar. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde hastalıklardan da kurtulabilirsiniz.

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