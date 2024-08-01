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        Haberler Dünyadan Salma Hayek 57 yaş güzelliğini sergiledi - Magazin haberleri

        Salma Hayek 57 yaş güzelliğini sergiledi

        Hollywood'un Meksika ve Lübnan asıllı 57 yaşındaki ünlü yıldızı Salma Hayek, bikinili pozlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:59
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        Hollywood'un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı.

        Yeşil bikinisiyle havuzda görülen Salma Hayek, 32.7 milyon sosyal medya takipçisine "Ağustos ayını bekliyorum!" notuyla fotoğraflarını gösterdi.

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        58 YAŞINA GİRECEK

        2 Eylül'de 58'inci yaşına girecek olan Salma Hayek'in fit görünümü hayranlarının beğenisini topladı.

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        Salma Hayek daha önce onarıcı yoga yaparak, detoks içecekleri tüketerek ve 'eğitmenleri' olarak adlandırdığı çok sayıda köpeğini gezdirerek formda kaldığını açıklamıştı.

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        "AŞIĞIM"

        Ünlü oyuncu, geçen yıl verdiği bir röportajda; "Yaşlanmanın işe gitmeyeceğim anlamına geldiğini sanıyordum. Çalışıyorum. Yaşlanmanın artık aşık olmayacağım anlamına gelebileceğini düşünüyordum. Aşığım" demişti.

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        "HÂLÂ BURADAYIM"

        Salma Hayek ayrıca; "Esnekliğimi, çevikliğimi ve hatta gücümü kaybettiğimi hissetmiyorum. Lanet olsun, hâlâ iyiyim. Şoke edici. Hâlâ buradayım. Binlerce yolla benden kurtulmaya çalıştılar. Hâlâ buradayım" sözleriyle meydan okumuştu.

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        62 yaşındaki Fransız milyarder François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in 16 yaşında Valentina Paloma Pinault adında bir kızı var.

        François-Henri Pinault'ın aynı zamanda eski eşleri Dorothée Lepère ve Linda Evangelista'dan 26 yaşında François Jr. adında bir oğlu, 23 yaşında Mathilde adında bir kızı, 17 yaşında Augustin adında bir oğlu bulunuyor.

        #Salma Hayek
        #bikini
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