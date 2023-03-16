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Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez

Salma Hayek, bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ne kızı Valentina Paloma Pinault ile birlikte katılmıştı. Tören ve sonrasında düzenlenen parti için iki farklı kıyafet giyen Hayek, gecenin sonunda evine gittiğinde mutfaktan eğlenceli bir paylaşımda bulundu

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  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    95'inci Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar, Türkiye saatine göre 13 Mart'ta belirlendi. Ünlü isimlerin adeta şıklık yarışına girdiği törenin yankıları hâlâ sürüyor. Oyuncu ve film yapımcısı Salme Hayek, törene Francois-Henri Pinault ile 15 yaşındaki kızı Valentina ile birlikte katıldı. 
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    Yıllardır en yakın arkadaşlarından biri ve eski rol arkadaşı olan Antonio Banderas ile birlikte sahneye de çıkan Salma Hayek, gecenin ödül takdim eden isimlerinden biriydi.
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    Salma Hayek ve kızı Valentina Paloma Pinault, bu yıl şampanya rengi olarak değiştirilen halıda kırmızının farklı tonlarında olan elbiseyle yürüdü. Hayek, göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih ederken kızı Valentina ise straplez model bir kıyafet giydi.
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    Anne - kızın bu özel gece için yaptığı seçimler onları sadece uyumlu kılmakla kalmadı. Valentina’nın üzerindeki elbise aslında genç kızın ilk Oscar elbisesi olmaktan öte bir anlam da taşıyordu. Annesi Salma Hayek’in 1997’de, henüz 30 yaşında yükselen bir Hollywood yıldızıyken katıldığı bir galada giydiği elbisenin ta kendisiydi.

    Valentina Paloma, bir yandan annesi Salma Hayek'in Latin köklerinden gelen belirgin hatlarını taşırken bir yandan da Fransız babası Francois-Henri Pinault'un Avrupai havasını taşıyan bir genç kız haline geldi.
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    Törenin ardından geleneksel Vanity Fair Oscar partisine de kızıyla giden Salma Hayek, bu uzun gecenin bitiminde Instagram hesabından bir video paylaştı.
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    "BEKLENTİLER VE GERÇEKLER"

    Tören bittikten sonra evine dönüp soluğu mutfakta alan Hayek, elbisesinin fermuarını açıp yemek yedi. Hayek, o anları paylaşırken, "Evet, orada iyi görünmek için çok uğraştım ama açlık başka bir şeye benzemez” ifadelerini kullandı.

    Videoda Salma Hayek'in videosunu çeken kişi olduğu anlaşılan arkadaşının sesi de duyuldu. 56 yaşındaki oyuncunun arkadaşı Hayek'e esprili bir şekilde "İşte beklentiler ve gerçekler" diye seslenerek espri yaptı. 
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    'DESPERADO' İLE ÜNLENDİ

    1993'te Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, böylelikle Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.
  • Salma Hayek: Açlık başka bir şeye benzemez - Magazin haberleri

    2009'DA EVLENDİLER

    Öte yandan Salma Hayek, 2009'da iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikâh masasına oturmuştu. 

    Fotoğraflar: Splash News, Avalon, AP

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