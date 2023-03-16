Anne - kızın bu özel gece için yaptığı seçimler onları sadece uyumlu kılmakla kalmadı. Valentina’nın üzerindeki elbise aslında genç kızın ilk Oscar elbisesi olmaktan öte bir anlam da taşıyordu. Annesi Salma Hayek’in 1997’de, henüz 30 yaşında yükselen bir Hollywood yıldızıyken katıldığı bir galada giydiği elbisenin ta kendisiydi.

Valentina Paloma, bir yandan annesi Salma Hayek'in Latin köklerinden gelen belirgin hatlarını taşırken bir yandan da Fransız babası Francois-Henri Pinault'un Avrupai havasını taşıyan bir genç kız haline geldi.