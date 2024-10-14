Ancak Kidman çekimden sıkılmış gibi görünüyordu ve Hayek koluyla ona sarılarak oyuncuyu durdurmaya çalıştığında, Kidman, Hayek'in elini itti. Aralarında geçen diyalog duyulmasa da orada bulunan bir olayın tanığı, Kidman'ın Hayek'e; "Bana dokunma" dediğini söyledi.