1990'lı yılların ikinci yarısında ve 2000'li yılların başında dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak gösterilen Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek'in günümüzdeki görünümü de hayranlık uyandırdı.

İş insanı François Henri Pinault ile evliliğinden Valentina Paloma Pinault adında bir kız çocuğu annesi olan 56 yaşındaki Salma Hayek, sarı bikinisiyle verdiği bir dizi pozları yaklaşık 24 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.