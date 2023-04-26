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Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı

Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı. 56 yaşındaki Meksikalı ünlü oyuncunun bikinili fotoğraflarının geçmiş zamanda çekildiği düşünüldü. Ne var ki gerçek hiç de öyle değil. Hayek'in fotoğrafları günümüzden...

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  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    1990'lı yılların ikinci yarısında ve 2000'li yılların başında dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak gösterilen Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek'in günümüzdeki görünümü de hayranlık uyandırdı. 

    İş insanı François Henri Pinault ile evliliğinden Valentina Paloma Pinault adında bir kız çocuğu annesi olan 56 yaşındaki Salma Hayek, sarı bikinisiyle verdiği bir dizi pozları yaklaşık 24 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    Salma Hayek, gönderisine İngilizce ve İspanyolca olarak, "Her ne zaman yenilenmiş hissetmeye ihtiyaç duysam okyanusa atlarım" ifadesini not düştü. Ünlü oyuncunun bu gönderisi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    "ESKİ FOTOĞRAFLAR SANMIŞTIK"

    Salma Hayek, pozlarında öylesine formda görünüyordu ki birçok hayranı bu fotoğrafların geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflar olduğunu düşündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bunları eski fotoğraflar sanmıştık" yorumunu yaparak, şaşkınlıklarını ifade etti.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    Bir başka takipçisi de, "56 yaşında bir kadının böyle göründüğünü bilmek bana mutluluk veriyor" yazarak beğenisini ifade etti.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    "BİKİNİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞMAKTAN UTANMIYORUM" DEMİŞTİ

    Ayrıca geçtiğimiz yıl bikinili fotoğraf paylaşmayı özgürleştirici olarak açıklayan ünlü oyuncu, "Kilo vermem ve geçen senenin sonuna doğru bikini giyebilmek için egzersiz yapmam gerekiyordu. Bu kadar fazla fotoğraf çektiğim için mutluyum, hiç utanmıyorum" demişti.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    "İNSANLAR ARTIK ÇOK SIKILDI"

    Salma Hayek, "İnsanlar artık çok sıkıldı ve bu yüzden onlar için biraz ara vereceğim. Artık her gün bikini giydiğimi düşünüyorlar. Hayır, bu öyle değil!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    'DESPERADO' İLE ÜNLENDİ

    Öte yandan 1993'te Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, böylelikle Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.
  • Salma Hayek'in görünümü hayranlık uyandırdı! Eski değil yeniymiş - Magazin haberleri

    2009'DA EVLENDİLER

    Salma Hayek, 2009'da iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikâh masasına oturmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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