Haberler Dünyadan Salma Hayek sırrını açıkladı - Magazin haberleri

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Salma Hayek, katıldğı bir podcast yayınında genç kalma sırrını açıkladı. Hayek, Kelly Ripa'nın 'Let's Talk Off Camera' adlı programında güzellik rutinini anlatırken hiç botoks yaptırmadığını ifade etti. "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Salma Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.

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"20 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN' DİYORLAR" "Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor. Çok değişik hisler sağlıyor" ifadelerini kullanan Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda odadan çıkınca insanlar bana, 'Aman Tanrım! 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" şeklinde konuştu.