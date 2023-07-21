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        Haberler Dünyadan Salma Hayek sırrını açıkladı - Magazin haberleri

        Salma Hayek sırrını açıkladı

        Salma Hayek, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek genç kalmak için uyguladığı yöntemi anlattı. Hayek, radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını belirtti

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 08:43
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        Salma Hayek, katıldğı bir podcast yayınında genç kalma sırrını açıkladı. Hayek, Kelly Ripa'nın 'Let's Talk Off Camera' adlı programında güzellik rutinini anlatırken hiç botoks yaptırmadığını ifade etti.

        "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Salma Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.

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        "20 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN' DİYORLAR"

        "Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor. Çok değişik hisler sağlıyor" ifadelerini kullanan Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda odadan çıkınca insanlar bana, 'Aman Tanrım! 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" şeklinde konuştu.

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        Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu sıkılaştırma seanslarının meditasyon alışkanlığıyla birleşince daha iyi sonuç verdiğine inandığını da belirtti.

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        "ÇÖKMEYE BAŞLIYORUM"

        Salma Hayek, "Meditasyon yapmadığımda sadece yüzüm ve her yerim aşağı düşmeye başlamıyor. Aynı zamanda bel fıtığım, boynumdaki sorun, kalçamdaki sorun, ayak bileklerimdeki sorunlar da yeniden baş gösteriyor. Çökmeye başlıyorum" dedi.

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        "KOCAM İNANMIYOR"

        61 yaşındaki Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli ve iki çocuk annesi olan Hayek, eşinin yaşlanma karşıtı meditasyona şüpheci yaklaştığını belirterek, "Kocam inanmıyor. 'Yoganı yaptın mı?" diyor bana. Adını bile söylemek istemiyor" açıklamasında bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Salma Hayek
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