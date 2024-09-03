Salma Hayek'ten 58 yaş pozları
Ünlü oyuncu Salma Hayek, 58'inci doğum gününü paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kutladı
Kuzey yarım kürede yaz ayları bitti ama Hollywood’un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, İspanya'nın Ibiza adasından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla "Ben, 'bitti' demeden bitmez" diyor.
Salma Hayek, 58'inci doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla kutladı.
Instagram'da 29 milyon takipçisi bulunan Salma Hayek, fotoğraflarına; "58'inci yaş günüm. Bu fotoğrafların hiçbiri geçmişten değil" notunu düştü.
Lüks yatında hem güneşin hem de denizin tadını çıkaran ünlü oyuncunun paylaşımlarını 1 milyondan fazla kişi beğenirken, binlerce de yorum geldi.
Sharon Stone da dostuna; "Mutlu yıllar sana" yorumunu yaptı.
Salma Hayek, sık sık bikinili fotoğraflarını paylaşıyor. Salma Hayek daha önce onarıcı yoga yaparak, detoks içecekleri tüketerek ve 'eğitmenleri' olarak adlandırdığı çok sayıda köpeğini gezdirerek formda kaldığını açıklamıştı.
Salma Hayek'in; "Yaşlanmanın işe gitmeyeceğim anlamına geldiğini sanıyordum. Çalışıyorum. Yaşlanmanın artık âşık olmayacağım anlamına gelebileceğini düşünüyordum. Aşığım" sözleri, geçen yıl verdiği röportajda akıllarda kalmıştı.
Ünlü oyuncu ayrıca; "Esnekliğimi, çevikliğimi ve hatta gücümü kaybettiğimi hissetmiyorum. Lanet olsun, hâlâ iyiyim. Şoke edici. Hâlâ buradayım. Binlerce yolla benden kurtulmaya çalıştılar. Hâlâ buradayım" sözleriyle meydan okumuştu.
Salma Hayek'in François-Henri Pinault ile evliliğinden 16 yaşında Valentina Paloma Pinault adında bir kızı var.
François-Henri Pinault'ın aynı zamanda eski eşleri Dorothée Lepère ve Linda Evangelista'dan 26 yaşında François Jr. adında bir oğlu, 23 yaşında Mathilde adında bir kızı, 17 yaşında Augustin adında bir oğlu bulunuyor.