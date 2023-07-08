Salma Hayek'ten sıra dışı kutlama Salma Hayek, Instagram'daki 25 milyon takipçi sayısını bikinili havuz videosuyla kutladı Habertürk Giriş: 08.07.2023 - 16:04 Güncelleme: 08.07.2023 - 16:04 facebook

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Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan ünlü oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 25 milyon takipçi sayısına ulaştı. Hayek, mutluluğunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla kutladı.

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"GÜZEL ZAMANLARI SUDA DANS EDEREK KUTLAMAYI SEVİYORUM"



İddialı bikinisiyle havuza daldığı anları paylaşan Salma Hayek, "İnanamıyorum, 25 milyon takipçi! Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Favori fotoğrafınız bikinili olduğu için burada hepiniz için bir bikini egzersiz rutini paylaşıyorum. Egzersiz yapmaktan nefret ediyorum ama güzel zamanları suda dans ederek kutlamayı seviyorum. Tüm desteğiniz ve sevginiz için çok mutluyum ve minnettarım" ifadelerini kullandı.