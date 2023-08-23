Salvatore (Toto) Cutugno hayatını kaybetti
İtalyan müzisyen Salvatore (Toto) Cutugno'dan acı haber geldi. Cutugno'nun 80 yaşında, Milano'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı
Dünyaca bilinen 'L'Italiano (İtalyan)' şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Salvatore (Toto) Cutugno, hayatını kaybetti.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre; bir süredir Milano'daki bir hastanede tedavi gören müzisyen, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
VEFATI GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Menajeri Danilo Mancuso, Cutugno'nun uzun süredir mücadele ettiği hastalığı karşısında son aylarda durumunun ağırlaştığını belirtti.
Müzik kariyerinde çok sayıda şarkının bestecisi ve söz yazarı olan Salvatore (Toto) Cutugno'nun ölüm haberi ülke genelinde geniş yankı yarattı.
"GERÇEK BİR İTALYAN'DI"
İtalyan basını, Cutugno'nun, "İtalyan müziğinin sadeliğini ve geleneğini yurt dışında taşımayı başaran bir isim" olduğunu yazdı.
ANSA ajansı, ölüm haberini, 'L'Italiano' şarkısıyla yurt dışında sembol olan Toto Cutugno, öldü" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, şarkıcının 'L'Italiano' şarkısındaki sözlere atfen, "Gerçek bir İtalyan olan Toto Cutugno'ya; hoşça kal..." ifadesini kullandı.
"TAKDİR EDİLEN BİR SANATÇIYDI"
Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da, "Toto Cutugno’nun ölümüyle müzik dünyası popüler ve önemli bir yorumcuyu kaybetti. İtalyan olmanın gururuyla yurt dışında da takdir edilen bir sanatçıydı. Kendisi söz yazarı olarak da yeteneğini gösterdi. Bu acı dolu anda, ailesinin ve yakınlarının yanındayım" mesajını paylaştı.
SALVATORE (TOTO) CUTUGNO HAKKINDA
7 Temmuz 1943'te doğan Salvatore (Toto) Cutugno, 1960'lı yıllarda başlayan müzik kariyerinde zamanla İtalyan pop ve pop rock müziğinin sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.
Cutugno, 1983'te 'Lasciatemi Cantare (Bırakın Şarkı Söyleyeyim)' nakaratıyla da bilinen 'L'Italiano (İtalyan)' isimli parçasıyla dünya genelinde üne kavuşmuştu.
Şarkıcı, ayrıca 1990'da İtalya'yı temsilen katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Insieme (Birlikte): 1992' isimli şarkısıyla birinci olmuştu.
Fotoğraflar: Depo Photos