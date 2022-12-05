Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Çocuklara uygulanıyordu...

Tabii ki bu eğitimler, en özel hocalar tarafından veriliyor ve çocuklar en kaliteli şekilde eğitiliyordu.

O dönemde eğitim gören çocukların dövülmesi yaygın bir uygulamaydı ancak asil soydan gelen çocuklara bunu yapmak mümkün değildi.