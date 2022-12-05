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Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Çocuklara uygulanıyordu...

Herkesin öfkesini çıkardığı kişi anlamında kullanılan şamar oğlanı, öylesine bir ifade değil! Sınıf farkından doğan ve tarihin üzücü gerçekleri arasında yerini alan bu ifadenin arkasındaki hikâye sizi çok şaşırtacak!

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  • Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Tarihin karanlık yüzüne kısa bir bakış

    Şamar oğlanı ifadesinin çok ilginç bir geçmişi var; hatta oldukçaüzücü...

    Gelelim hikâyeye... 16 ve 17.yüzyılda, geleceğin kralı veya padişahı olarak yetiştirilen prens veya şehzadeler oldukça sıkı eğitimler görüyorlardı.
  • Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Tarihin karanlık yüzüne kısa bir bakış

    Tabii ki bu eğitimler, en özel hocalar tarafından veriliyor ve çocuklar en kaliteli şekilde eğitiliyordu.

    O dönemde eğitim gören çocukların dövülmesi yaygın bir uygulamaydı ancak asil soydan gelen çocuklara bunu yapmak mümkün değildi.
  • Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Tarihin karanlık yüzüne kısa bir bakış

    Bu noktada, her asilzade çocuğu için onun yaşlarına yakın bir şamar oğlanı seçiliyor ve soylu çocuk bir kabahat işilediğinde, onun yerine şamar oğlanı dövülüyordu. Alt sınıftan seçilen bu çocuk, soylu çocuğun gözü önünde dövülüyordu.

     Böylece asil çocuğun bir daha hata yapmaması amaçlanıyordu.
  • Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Tarihin karanlık yüzüne kısa bir bakış

    Şamar oğlanları hakkında ürkütücü bir rivayet bulunuyor. Buna göre; şamar oğlanları eğitimde herhangi bir şey öğrenemesin diye sağır olanlardan seçiliyor ya da sağır ediliyordu.
  • Şamar oğlanı ifadesi nereden geliyor? Tarihin karanlık yüzüne kısa bir bakış

    Şamar oğlanları bazen, hizmet ettikleri şehzadeler ile kalıcı dostluklar kurarlardı. Örneğin İngiltere kralı I. Charles (1600-1649) kendi şamar oğlanını hayat boyu yakınında bulundurmuş, 1643'te Dysart bölgesinin Earl'ü olarak atamıştı.

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