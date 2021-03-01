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Samatta, Fazıl Say'ı çileden çıkardı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonu kaçırınca, piyanist Fazıl Say da sinirlerine hakim olamadı

Samatta'nın Trabzonspor maçında kaçırdığı gol, Fazıl Say'ı çileden çıkardı - Magazin haberleri
Samatta, Fazıl Say'ı çileden çıkardı
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HABERTURK.COM

Dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını, fanatik Fenerbahçeli olan Fazıl Say da izledi. Süper Lig'in 27. haftasında iki takım arasında oynanan maç büyük heyecan yaşattı.

Maçın bitmesine dakikalar kala, sarı-lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda golü kaçırınca, Fazıl Say da sinirlerine hakim olamadı. 51 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist, yayınladığı videoda önündeki yastığı koltuğa vurduğu görüldü. Fazıl Say'ın bu paylaşımı, sosyal medyada "Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı" şeklinde yorumlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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