Samatta, Fazıl Say'ı çileden çıkardı 0:00 / 0:00

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Dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını, fanatik Fenerbahçeli olan Fazıl Say da izledi. Süper Lig'in 27. haftasında iki takım arasında oynanan maç büyük heyecan yaşattı.

Maçın bitmesine dakikalar kala, sarı-lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda golü kaçırınca, Fazıl Say da sinirlerine hakim olamadı. 51 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist, yayınladığı videoda önündeki yastığı koltuğa vurduğu görüldü. Fazıl Say'ın bu paylaşımı, sosyal medyada "Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı" şeklinde yorumlandı.