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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilogram esrar ele geçirildi

        Samsun Vezirköprü'de 12 kilogram esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 07:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 07:04
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        Samsun'da 12 kilogram esrar ele geçirildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, F.S. ve R.Ç'nin Hint keneviri ekimi yaptıkları tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; jandarma ekiplerince şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kilo 55 gram esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Zanlılardan F.S. gözaltına alındı, R.Ç'nin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

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        #Son dakika haberler
        #Samsun
        #Vezirköprü
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