Samsun'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Emre ve Eren Kılıç kardeşlerin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.A, Y.T, G.İ. ve Z.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZANLILARDAN 3'Ü TUTUKLANDI AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, Y.T. ve Z.E.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.