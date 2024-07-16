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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        Samsun'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

        Samsun Çarşamba'da muhtarlık seçimi husumeti nedeniyle 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 05:24 Güncelleme: 16.07.2024 - 05:24
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        Silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü; 3 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Aralarında çıkan tartışmanın ardından Emre ve Eren Kılıç kardeşlerin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.A, Y.T, G.İ. ve Z.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        ZANLILARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, Y.T. ve Z.E.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Emre Kılıç (solda), Eren Kılıç (sağda)
        Emre Kılıç (solda), Eren Kılıç (sağda)

        İlçede dün, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A. ile Emre ve Eren Kılıç kardeşler ile G.İ. ve Z.E.T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etmişti.

        Ağır yaralanan Kılıç kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, yaralanan G.İ. ve Z.E.T. ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Olayla ilgili İ.A. ve olay yerinde bulunan Y.T. ile G.İ. ve Z.E.T. gözaltına alınmıştı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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