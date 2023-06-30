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Samsun'da 41 yaşındaki kadının ölümünde cinayet şüphesi

Samsun Bafra'daki evinde arkadaşı tarafından cansız bedeni bulunan 41 yaşındaki Nergis Ç'nin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı

Samsun'da 41 yaşındaki kadının ölümünde cinayet şüphesi
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AA

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın evde ölü bulundu.

Hacınabi Mahallesi Çilhanbahçe Sokak 1'de eve giden arkadaşı, Nergis Ç'nin (41) hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nergis Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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