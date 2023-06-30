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AA

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın evde ölü bulundu.

Hacınabi Mahallesi Çilhanbahçe Sokak 1'de eve giden arkadaşı, Nergis Ç'nin (41) hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nergis Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.