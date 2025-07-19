Samsun'da akıma kapılan işçi öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti
Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. AA'nın haberine göre, Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.