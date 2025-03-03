Samsun'da evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

Olay, saat 22.15 sıralarında Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi 1000. Cadde üzerinde meydana geldi. Eşi ve çocukları iftara giden Halil İ.İ, evde yalnız olduğu sırada tek katlı evini ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

DHA'nın haberine göre; alkollü olduğu öğrenilen Halil İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.