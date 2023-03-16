Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

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AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Çelik yönetimindeki otomobil, Vezirköprü-Durağan karayolu Ağcayazı mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet Çakın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sacide Çelik, Yiğit Furkan Çelik, Rabia Çelik, Fatma Çelik ve Nazife Çapkın, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan Rabia ile Yiğit Furkan Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Fatma Çelik ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.