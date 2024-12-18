Samsun'da iki yeni otopark açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve park yeri arayışındaki vatandaşların zaman kayıplarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki otopark sorununa çözüm getiren Çiftlik-2 Mekanik Otoparkı ve Anakent Otopark-Meydan projeleri tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Rasathane Mahallesinde inşa edilen Çiftlik-2 Mekanik Otoparkı, toplamda 169 araç kapasitesiyle 3 bodrum katı ve bir üst kat olmak üzere 4 katlı bir yapıya sahip. Mekanik sistem sayesinde araçlar, katlar arasında hızlı ve verimli bir şekilde taşınıyor. Bu sayede dar alanlarda bile daha fazla aracın park edilmesi sağlanırken, sürücülere de zaman kazandırılıyor.

REKLAM Çiftlik 2 Mekanik Otoparkı ile, otopark işlevinin yanı sıra şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına da hitap etmesi amaçlanıyor. Toplam inşaat alanı 2 bin 73 metrekare olan projede otoparkın üst kısmında geniş bir meydan bulunuyor. Bu meydanda, çocuk parkı ve kafe alanları da tamamlanmış durumda. Böylece vatandaşla araçlarını park ettikten sonra dinlenebilecekleri ve ailecek vakit geçirebilecekleri mekanlara sahip oluyor.

Samsun'un merkezi noktalarından biri olan Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Anakent Otoparkı ve Meydan Projesi ise bölgedeki otopark sorununa büyük ölçüde çözüm getirmesi hedefleniyor. 2 bin 652 metrekare alanda gerçekleştirilen projede yer altına inşa edilen 3 katlı konvansiyonel otopark 222 araç kapasitesine sahip. Üst bölümde ise modern bir meydan ve sosyal alanlar yer alıyor. Üst bölümdeki meydanda kafe, abdesthane ve bay-bayan WC'ler de bulunuyor.

Bu alanlar vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği mekanlar olarak kullanıma sunuluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu projelerle kentin gelişimine önemli katkılar sağlamayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Hayata geçirilen projeleri şehirdeki otopark sorununa karşı atılan önemli bir adım olarak değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şunları kaydetti: