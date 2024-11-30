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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da otomobil devrildi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Samsun'da otomobil devrildi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı

        Samsun Çarşamba'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Feci kazada 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 06:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 06:56
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        Otomobil devrildi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu Uras bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Y. idaresindeki otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Alibeyli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

        AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Y, Cemil Y, Ümit Ş, Sebahat Ş. ve 6 aylık Uras Y. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        6 AYLIK URAS BEBEK KURTARILAMADI

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Uras bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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