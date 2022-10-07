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Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun Çarşamba'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yaşar Kurt (59) idaresindeki 55 AIG 330 plakalı otomobil, Eğrikum mevkisinde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan Yaşar Kurt (59), Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Kurt'un hastanedeki görevlilere, araçta yanında bir kişi daha olduğunu belirtmesi üzerine ekipler yeniden çalışma başlattı.

Vinçle kanaldan çıkarılan aracın içinde bulunan Fahri Bilgili'nin (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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