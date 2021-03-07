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Samsun'da sokak ortasında öldüresiye dövülen kadın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son dakika... Samsun'da sokak ortasında bir kadına öldüresiye şiddet, sosyal medyada infial uyandırdı! Eski eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, failin gözaltına alındığını açıkladı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da vahşetin hesabının sorulacağını bildirdi

Samsun'da sokak ortasında öldüresiye dövülen kadın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
AA / HABERTURK.COM

Samsun'da sokak ortasında İ.Z. eski eşi E.M'ye uyguladığı öldüresiye şiddet, sosyal medyada infial uyandırdı. Eski eşi tarafından sokak ortasında ve kız çocuklarının önünde öldüresiye şiddet gören kadın hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, failin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gül, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Samsun'da Canik Belediyesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda, eşi tarafından küçük kız çocuğun gözleri önünde öldüresiye dövülen kadının aldığı darbeler sonucu kafasından aldığı yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Tüyleri diken diken eden görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Yerde yatan kadının suratına acımasızca tekmeler savuran adamın şiddet görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi. Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi. Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı. Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'un Canik ilçesinde 06.03.2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" dedi.

ALTUN: HESABI SORULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız" ifadelerini kullandı.

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