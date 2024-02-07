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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun Çarşamba'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 03:54 Güncelleme: 07.02.2024 - 03:55
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        Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Oğuzhan K. (32) idaresindeki hafif ticari araç, Yenikaracalı Mahallesi’nde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Umut D. (31), Ferhat Ç. (51) ve Yunus Öztürk (29) yaralandı.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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