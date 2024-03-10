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        Samsunspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.03.2024 - 19:00
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        Samsunspor 82'de üç puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Samsunspor kazandı.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 12'de Carl Horse ve 82. dakikada Olivier Ntcham attı. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 14. dakikada Samsunsporlu Alim Öztürk kendi kalesine attı.

        Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, puanını 36'ya yükseltti. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz temsilcisi, Hatayspor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11'nci dakikada Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Osman'ın şutu yandan auta gitti.

        12'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun yerden içeriye çevirdiği topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Holse topu ağlara gönderdi: 1-0.

        14'üncü dakikada Ankaragücü'nde kazanılan serbest vuruşta Pedrinho ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Alim Öztürk ters bir kafa vuruşla topu kendi ağlarına ağlara gönderdi: 1-1.

        25'inci dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden auta gitti.

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        51'inci dakikada Ntcham'ın ara pasıyla ceza sahası içine giren Holse'nin şutunda kaleci Bahadır'ında müdahale ettiği top direkten oyuna alanına döndü.

        83'üncü dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ntcham ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Dimata'nın şutunda savunmaya çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ntcham'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Muja (Dk. 57 Emre Kılınç), Osman Çelik (Dk. 70 Benito), Tait (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Holse (Dk. 81 Dimata), Ntcham, Ercan Kara (Dk. 81 Fofana)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Chatzigiovanis (Dk. 61 Cephas), Pedrinho (Dk. 85 Bajic), Saponara (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Tolga Ciğerci, Bassogog (Dk. 46 Morutan), Macheda

        GOLLER: Dk. 12 Holse, Dk. 83 Ntcham (Samsunspor) - Dk.14 Alim Öztürk (Kendi kalesine (Ankaragücü)

        SARI KART: Tait (Samsunspor) - Saponara, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

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