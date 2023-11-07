Samsunspor, İstanbulspor maçında 6 ismi statü gereği oynatamayacak

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında 3 Eylül'de oynanan Y. Samsunspor – İstanbulspor maçı, yoğun yağış nedeniyle maçın 12. dakikasında ileri bir tarihe ertelenmişti. 19 Mayıs Stadyumu'nda zeminin suyla kaplanmasının ve topun ilerlememesinden sonra ertelenen maçın 8 Kasım'da kaldığı yerden oynanması kararlaştırılmıştı. Maç tarihine kadar lisansı çıkartılan futbolcuların kadroya dahil edilebileceği erteleme maçı için Samsunspor'un lisansını TFF'ye bildirmediği toplam 6 yeni transferi statü gereği İstanbulspor karşılaşmasında sahada olamayacak.

Samsunspor'da 3 Eylül'den sonra lisansı çıkartılan yeni transferler orta sahalar Mickael Tırpan, Flavien Tait, kanat oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, ofansif orta saha Carlo Holse, forvetler Landry Dimata ve Ercan Kara statü gereği İstanbulspor maçında oynamayacak. Ayrıca Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Moryke Fofana'nın da maç kadrosunda olmaması bekleniyor.

Karadeniz temsilcisinin İstanbulspor maçında statü gereği kadroya yazabileceği isimler ise şunlar:

Kaleciler Okan Kocuk, Jakup Szumski, Halil Yeral'ın yanı sıra Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Soner Gönül, Kingsley Schindler, Nanu Gomes, Zeki Yavru, Ait Bennasser, Osman Çelik, Oliver Ntcham, Taylan Antalyalı, Soner Aydoğdu, Moryke Fofana, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji ve Gaetan Laura.

Yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda kaldığı yerden devam edecek Samsunspor - İstanbulspor maçını Burak Şeker, Mert Bulut ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek.