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Sanayi sitelerinde yüzde 50'ye varan yoğunluk artışı...
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Sanayi sitelerinde randevulu dönem!

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla milyonlarca kişi ya tatile çıktı ya da akraba ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu tatil süresince de tüm uyarılara rağmen yaşanan trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Uzun tatil sonrasında en büyük yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de oto sanayi siteleri oldu. İzmir'de de tatilde meydana gelen kazalar ve arızalar nedeniyle çok sayıda araç tamircilere getirildi. Yoğunluk karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Uygun tamirci bulmaya çalışan vatandaşlar, araçlarının onarılması için günlerce beklemek zorunda kalacak.

29.08.2018 - 09:35 | Güncelleme: DHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte özellikle büyük kentlerde yaşayanlar, ya tatile çıktı ya da farklı kentlerdeki akrabalarını ziyarete gitti. Milyonlarca kişinin akın ettiği tatil beldelerinde adım atacak yer kalmadı, yollar, plajlar, oteller tamamen doldu. DHA'nın haberine göre, tatilde bunların yanı sıra tüm uyarılara rağmen üzücü kazalar da yaşandı. Trafik kazalarında bayram süresince onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

BAYRAMDAN SONRA DA SANAYİ SİTELERİ DOLUP TAŞTI

Uzun bayram tatili sonrasında oto sanayi sitelerinde büyük yoğunluk yaşanmaya başladı. Araç sahipleri, sanayi sitelerindeki oto tamircileri ile yetkili servislere akın etti. Tatil süresince arıza yapan, kazalarda hasar gören araçlar, oto tamircilerinin iş yükünü bir anda arttırdı. Talep karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Vatandaşlar da, uygun tamirci bulabilmek için sanayi sitelerinde saatlerini geçirdi. Tamirci ya da yetkili servis bulmaya çalışan vatandaşların, araçlarının onarımı için günlerce beklemek zorunda kalacakları belirtildi.

İŞLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI

İzmir'deki 2'inci Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Ali Besler, işlerinde yüzde 50'ye varan yoğunluk artışı yaşadıklarını söyledi. Ali Besler, Dokuz günlük bayram tatilinde herkes yola çıktı. Araçlar binlerce kilometre yol yaptı. Bundan dolayı da bazı araçlar bakımsızlıktan arızalandı, bazı araçların da bakım zamanları geldi. Bayramdan sonra insanlar araçlarını sanayi sitelerine getirmeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte bizim de işlerimiz açıldı. Yapabileceğimiz kadar aracı kabul etmeye başladık. Fazlası için randevu veriyoruz, vatandaşlardan o günlerde araçlarını getirmelerini istiyoruz dedi.
Hasarlı araçların kaporta onarımı işlerini yapan Sebahattin Arat da, Bayram tatilinde ufak tefek kazalar da büyük kazalar da yaşandı. Bayramdan sonra bu araçların tamirlerine başladık. Tatilin uzan olması, daha fazla aracın yola çıkmasından dolayı kazalarda da artış oluyor. Bunun sonrasında bizim işlerimizde de normal zamana göre üç kat artış yaşandı dedi.
Aracını tamir ettirebilmek için çok sayıda tamirciyi gezdiğini, son olarak tanıdıkları aracılığıyla randevu alabildikleri bir tamirci bulduklarını anlatan Nermin Köse Binici ise Bayram tatilinden sonra birkaç onarım için aracımızı getirdik. Hasarlar oluşmuştu, onun için geldim. Bayram ziyaretlerinde yoğunluk yaşamıştık. Sanayi sitesinde büyük yoğunlukla karşılaştım. Birkaç yerden aracımızı teslim edemeden dönmek zorunda kaldık. Son olarak buraya getirdik dedi.

 



 

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