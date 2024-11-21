SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 35'inci bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 2 saat 30 dakika TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

SANDIK KOKUSU’NUN 35'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu’nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatırken ikili, olayı yaşamamış gibi davranmaya devam etmeye karar verdi. “Öpüşmemizi konuşmayacak mıyız?” REKLAM Filiz’in evi terk etmesinden sonra evde terör estiren Hasan buna sebep olan Gülnaz ve Zehra’yı Urfa’ya geri yollama kararı aldı. Irmak, Mert’e Dubai’den iş teklifi olduğunu söylerken Mert, Hasan’dan yurt dışına taşınmak için rızasını aldı. Hasan’ın Mert’le Dubai’ye gitmeden önceki son konuşmaları izleyicilere duygusal anlar yaşatırken evin kalabalıklığından şikayetçi olan Hasan artık tek başına kaldı.

Evdeki kaostan bunalan ve kendi hayatına odaklanmak isteyen Lale de yurt dışına taşınma kararı aldı. Urfa’ya dönmek için uçağa binen Gülnaz, kalkış sırasında yaşadığı tartışmayla karakola götürülürken hava yollarının kendisini kara listeye almasıyla İstanbul’da kaldı. Gülnaz, Türkan’dan yardım istedi ve herkesten bu durumu saklayarak yanına yerleşti.

Gülnaz uçakta olay çıkardı; REKLAM Ayça, Bora’yı etkilemek için taktik değişikliğine gitmeye karar verirken yaptığı plan sonucunda Karsu’nun da kendilerine eşlik edeceğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Ayça, arıcılık yatırımı için gittikleri yerde Karsu’nun Bora ile samimi hallerini görünce ilgiyi kendi üzerine çekebilmek için kendine arı sokturttu. Kendine bakım yaptırmak için kliniğe giden Filiz, Hande ve Mete’nin samimi hallerini görürken etraftan da duyduklarıyla şoka girdi. Bu konuyu araştırması için Dilaver’den yardım istedi ve Hande’nin Reha’yı aldattığını öğrendi.

Hande, Reha’yı aldatırken yakalandı; Mert’in ayrılmasından sonra kulüpte değişikliğe gitmek isteyen Kıvanç ve Irmak, Hasan’a fikir danışmak istediler. İkili düşüncelerini anlatırken akıllarına Hasan’la Filiz’in arasını düzeltmek için bir plan geldi. Kulübü Hasan ve Filiz için kapattırıp özel bir yemek düzenlerken Filiz Hasan’ın bu çabasına artık karşı koyamadı ve affetti. İkilinin romantik anları izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Hasan’ın romantik sürprizi; REKLAM Ofiste tadilat olduğu için Bora’nın yalısına çalışmaya giden Karsu’nun eline çay dökülürken Bora yardımına koştu. Bora’nın Karsu’ya krem sürdüğü ve ikilinin yakınlaştıkları anlar dikkat çekti. İş yemeğinden dönen Karsu’yu Bora evine bırakırken Karsu ve Bora’yı görünce sinir olan Reha, laf atıp uğraşmaya başladı. Daha fazla dayanamayan Karsu, Hande’nin kendisini aldattığını Reha’nın yüzüne haykırdı. Reha’nın yaşadığı şokla neler olacağı merak konusu oldu.

“Boynuzlarını parlatırsın!”; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Bora ve Karsu’nun ilişkisi gün geçtikçe gelişiyorken Ayça da Bora’nın kendisiyle niye ilgilenmediğini sorguluyor. Filiz’in Gülnaz ile olan karşılaşması dikkat çekerken aralarındaki gerginliğin devam edeceğinin sinyalleri veriliyor. Kıvanç’ın Ceyda’ya evlilik teklifi etmesi Irmak’ı şoke ediyor. Bora’nın kuzeniyle konuşmasından sonra Karsu’ya ne soracağı merak konusu oluyor ve yeni bölüme olan heyecanı arttırıyor.

'Sandık Kokusu’nun 36'ncı Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.