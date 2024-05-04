'Sandık Kokusu'na sürpriz bir isim konuk oluyor Gülcan Arslan'ın sürpriz konuk olduğu 'Sandık Kokusu' dizisi, izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. SHOW TV'de ekrana gelen dizi, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı ve Nezaket Coşkun'un yönettiği bir yapım olarak dikkat çekiyor

Habertürk Giriş: 04.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:06 facebook

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