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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'na sürpriz bir isim konuk oluyor

        'Sandık Kokusu'na sürpriz bir isim konuk oluyor

        Gülcan Arslan'ın sürpriz konuk olduğu 'Sandık Kokusu' dizisi, izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. SHOW TV'de ekrana gelen dizi, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı ve Nezaket Coşkun'un yönettiği bir yapım olarak dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:06
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        SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’na sürpriz bir isim konuk oluyor. Başarılı oyuncu Gülcan Arslan, sevilen dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu
        #gülcan arslan
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