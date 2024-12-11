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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da iki kardeş tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da iki kardeş tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa Bozova'da iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Tabancayla kurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 01:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:19
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        İki kardeş tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile fertleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Taş (31) yaşamını yitirirken, ağabeyi Mevlüt Taş (32) ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        ALACAK VERECEK KAVGASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş’a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Mevlüt Taş ağır yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı.

        İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Hayatını kaybeden Abdullah Taş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Bozova
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