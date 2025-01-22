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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da kapağı açık trafo tepkisi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da mahallelinin kapağı açık bırakılan trafo tepkisi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde vatandaşlar, kapağı açık bırakıldığı iddia edilen DEDAŞ'a ait trafonun özellikle çevresinde oynayan çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililere tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:17
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        Şanlıurfa'da kapağı açık trafo tepkisi
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        Şanlıurfa'da Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) ait trafo kapaklarının açık bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

        Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde, DEDAŞ'a ait trafoda yaşanan patlama sonrası ekipler bölgeye giderek arızayı onardı. İddiaya göre, ekipler çalışmanın ardından bölgeden ayrılırken, trafo kapakları açık kaldı.

        Çocukların çevresinde oyun oynadığı trafonun tehlike saçtığını belirten mahalle sakinleri, DEDAŞ yetkililerine tepki gösterdi.

        Mahalle sakinlerinden Şükrü Maç, "Hemen trafonun yanında park var ve çocuklar oyun oynuyor. Bir tane çocuğa elektrik çarpsa kime ne anlatacağız. DEDAŞ ekipleri gelip böyle bırakıp gitmiş. İçinde ve çevresinde kablolar görülüyor, büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

        Mahalle sakinlerinden Mahmut Bulut da "Burası açık, ilerde de açık olan trafolar var. Artık bu duruma alışmışız. Birkaç yerde daha var. Böyle açık bırakılması büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarımız buralarda oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.

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