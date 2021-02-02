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Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden polislere silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden iki polis, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden polislere silahlı saldırı
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine ilçe merkezindeki kavgaya müdahalede bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine av tüfeğiyle ateş açıldı.

AA'nın haberine göre; saçmaların isabet ettiği iki polis, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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