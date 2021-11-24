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Yaşlı çift mangal ateşinden zehirlendi: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet ve Fidan Yıldırım çifti, gece ısınmak için odaya koydukları mangalda ateş yakıp uyudu.

Gün içerisinde çiftten haber alamayan komşuları, kapıyı açıp eve girdiklerinde çiftin yatakta hareketsiz şekilde yattıklarını gördü. Çiftin hiçbir şeye tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İHA'nın haberine göre; hastanede tedavi altına alınan Ahmet Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybederken Fidan Yıldırım’ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Cansız beden, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.