Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımıyla kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçe kırsalında drone'la rutin kontrol gerçekleştirdi.

Kontrollerde asgari 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 2.200 KVA gücünde 15 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi. Kaçak tüketimle mücadele vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: