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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen trafo tespit edildi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen 15 kayıt dışı trafo tespit edildi

        Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 15 kayıt dışı trafonun tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:57
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        Tarlalara gizlenen trafolar tespit edildi
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        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımıyla kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçe kırsalında drone'la rutin kontrol gerçekleştirdi.

        Kontrollerde asgari 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 2.200 KVA gücünde 15 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi. Kaçak tüketimle mücadele vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belirlenen trafolara yönelik el koyma kararları, hasat dönemi sona erdikten sonra alındı. Bu kapsamda ekiplerimiz bahse konu olan kayıt dışı trafolara el koymak için jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri altında çalışma yapmıştır.

        Tespit edilen 15 trafoya el konulmuştur. Ayrıca aynı yerde kullanılan kayıt dışı 5 dağıtım, 6 kumanda panosu da sökülerek muhafaza altına alındı. Dicle Elektrik, bölgede kaçak elektrikle mücadeleye yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Tarımsal sulama nedeniyle öngörülemez boyutlara ulaşan kaçak elektrik kullanımını önleme çabamızda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Dicle Elektrik
        #kaçak trafo
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