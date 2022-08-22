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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi

Rol aldığı 'Modern Family' dizisiyle tanınan Sarah Hyland, 3 yıl önce nişanlandığı oyuncu Wells Adams ile Kaliforniya Santa Barbara'da evlendi

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  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    2017'den beri aşk yaşayan oyuncu Sarah Hyland ve Wells Adams, 3 yıl önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. 
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle düğün planlarını defalarca kez iptal etmek zorunda kalan çift, bu bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya Santa Barbara'da evlendi.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    EKİP TOPLANDI

    Üstelik bu düğün, 2020 yılında final yapan 'Modern Family' dizisinin kadrosunu da yeniden bir araya getirdi. Bir başka deyişle bu düğün için "ekip toplandı."
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    Sarah Hyland ile Wells Adams'ın, bir üzüm bağındaki açık hava düğününe; Sofia Vergara, Ariel Winter, Nolan Gould ve Jesse Tyler Ferguson olmak üzere 'Modern Family' dizisinin yıldızları ve kamera arkasındaki bazı görevliler katıldı. Bir anlamda bu düğün, ekip için de bir yeniden buluşma fırsatı oldu.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    'B PLANI' HAZIRDI

    Aslına bakılırsa Sarap Hyland ile Wells Adams, 2020 yılının Ağustos ayında evlenmeyi planlamıştı. Fakat koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tören ertelenmişti. Çift, People Dergisi'ne verdikleri bir röportajda 2022'de evlenmelerinin kesin olduğunu belirtmişti. Hyland ve Adams, hatta bir kez daha iptal olmaması için bir 'B planı' bile geliştirdiklerini anlatmışlardı. Buna göre eğer yine pandemi nedeniyle kısıtlamalar sürseydi çift, Las Vegas'ta ya da başka bir yerdeki nikah dairesinde sakin bir şekilde evleneceklerdi. Fakat önlemler kalkınca buna gerek kalmadı. Saray Hyland ve Wells Adams, 150 kişinin katıldığı bir açık hava töreniyle hayatlarını birleştirdi.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    DOMINIC SHERWOOD İLE İLİŞKİSİNİ SONLANDIRMIŞTI

    'Modern Family' dizisiyle adını duyuran Sarah Hyland ile 'The Bachelorette' ve 'Bachelor in Paradis' adlı TV şovlarıyla tanınan Wells Adams, 2017 yılından bu yana birlikteler. Bu ilişkinin başlamasından kısa bir süre önce Hyland, o döneme kadar birlikte olduğu oyuncu Dominic Sherwood ile ilişkisini bitirmişti.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ 
     
    Sarah Hyland ile Wells Adams, 2019'da Fiji Adası'na gittikleri tatilde nişanlanmıştı. Hyland, aldığı evlenme teklifini ve sonrasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Aktrisin, sevgilisinin nişan hediyesi olan 200 bin dolarlık elmas yüzükle çekilen pozları hayranları tarafından yoğun ilgi görmüştü.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    YILLARCA SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞTU
     
    Öte yandan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda çocukluk yıllarından bu yana bozuk olan sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 'Quitters Podcast' adlı yayına katılan Hyland, daha önce iki kez böbrek nakli operasyonu geçirdiğini ve özellikle de başarısız olan ilk ameliyattan sonra yaşadığı duygusal yıkımı anlatmıştı.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    Sarah Hyland, bin bir umutla yapılan böbrek naklinin başarısız olduğu anlaşıldığında kendi canına kıymak istediğini ifade etmişti.

    Hyland, çocukluğundan bu yana 'böbrek displazisi' denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu 2018 yılında açıklamıştı. Fakat bu açıklamayı yapmadan bir yıl önce böbrekleriyle ilgili sorunların tekrar ortaya çıktığını, kendisine ikinci kez nakil yapıldığını anlatmıştı.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    "HAFTADA ÜÇ KEZ DİYALİZE GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

    Sarah Hyland, konuk olduğu yayında, kendisine yapılan ilk böbrek naklinin başarısız olmasından sonra haftada üç kez diyalize girmek zorunda kaldığını söylemişti. Oyuncu, duygularını "İşte orası, benim kendi canıma kıymak istediğim bir noktaydı." sözleriyle ifade etmişti. Sarah Hyland, sonra da o dönemde "sağlıyla ilgili sorunlarının çözümü olmadığını hissettiğini" anlatmıştı.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    "ZAYIF VE ACINASI GÖRÜNMEK İSTEMEDİM"

    Hayland, ayrıca "zayıf ve acınası" görünmemek için güçlü bir duruş sergilediğini de sözlerine eklemişti. Oyuncu daha sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Çocukluğunuzdan beri sağlık sorunlarıyla mücadele etmişseniz ve her zaman acı içinde yaşamışsanız, deriniz kalınlaşıyor. Dışarıya karşı kendinizi nasıl göstereceğinizi öğreniyorsunuz.

    Sarah Hyland, aksi durumda sürekli "zayıf, acınası ve üzgün bir insan" görüntüsünü sergileneceğini savunmuştu.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    "KENDİMİ KURBAN GİBİ GÖSTERMEK İSTEMİYORUM"

    Bu sağlık sorunlarını, insanlardan sempati toplamak için anlatmadığını belirten Hyland, "Kendimi kurban gibi göstermek istemiyorum. Başka insanların da beni kurban gibi görmesini istemiyorum." demişti. Sarah Hyland, sağlık sorunlarına rağmen tam 27 yıl boyunca kendisini hissettiğinden ve olduğundan daha iyi göstererek "bazen ailesinin oturma odasında bazen de Broadway sahnesinde bir gösteri" sergilediğini sözlerine eklemişti.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    "SAĞLIK SORUNLARIM YÜZÜNDEN SETTE ZORLANDIM"

    Hyland, böbreklerinden kaynaklanan bu sağlık sorunları yüzünden kendisine şöhrete kavuşturan 'Modern Family' dizisinin setinde de zor dönemler yaşadığını itiraf etmişti. Sarah Hyland, hastalığı yüzünden sürekli bitkin olduğunu ve bazı bölümleri çektiğini hatırlamadığını da sözlerine eklemişti.
  • Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

    İLK DONÖRÜ BABASIYDI

    Hyland'e ilk böbrek nakli 2012 yılında yapılmıştı. Oyuncunun ilk donörü ise babası olmuştu. Fakat bu böbreği Hyland'ın vücudu kabul etmedi, operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Oyuncunun anlattıklarına göre, o süreçte bir yandan 'Modern Family' dizisinin setine giderken diğer yandan da diyalize giriyordu. Sarah Hyland'ın daha sonra ikinci nakil gerçekleşmişti. Hyland'a bu kez ağabeyinden alınan böbrek nakledilmişti. Bu ikinci operasyonun ardından işler yolunda gitti ve Hyland sağlığına kavuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News.

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