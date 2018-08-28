Sahildeki vatandaşlar ekiplere haber verdi

Olay, saat 13.15 sıralarında Fatih Sarayburnu Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşlarındaki bir şahıs, 2 arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra akıntının da etkisiyle dalgalara kapılan şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi. Şahsın çırpındığını gören arkadaşları da onu kurtarmak için denize atladı ancak başarılı olamadı. Sahildeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, denizde çırpınan şahsı ve arkadaşlarını denizden çıkararak bota aldı.

CAN PAZARI KAMERADA

Sedyeye konulan şahıslar, sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize ilk giren 50 yaşlarındaki şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğerlerinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize düşen şahıs ekipler tarafından bota konuluyor. Sedyeyle karaya çıkartılan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ