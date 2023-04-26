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Sardalya balığı, dünya genelinde tüketilen küçük ve yağlı bir deniz ürünüdür. Bu lezzetli ve besleyici balığın sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. İşte sardalya balığı hakkında bilmeniz gerekenler: nedir, nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir ve hangi vitaminleri içerir? Bu yazımızda, sardalya balığının faydalarını ve düzenli tüketimde sağlığa nasıl fayda ettiği hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.

Sardalya Balığı Nedir?

Sardalya balığı, Clupeidae familyasına ait küçük, yağlı ve gümüş renkli bir balık türüdür. Özellikle Akdeniz ve Atlantik Okyanusu kıyılarında bol miktarda bulunan sardalyalar, sürüler halinde yaşarlar ve dünya genelinde yaygın bir şekilde tüketilirler. Sardalya balığı gümüş renginden dolayı hamsi balığıyla da benzerlik göstermektedir. Sardalya balıklarının küçüklerine papina adı verilmektedir. Büyük boy sardalyalara ise tırsi adı verilmektedir.

Sardalya Balığı Özellikleri Neler?

Sardalyalar, genellikle 15-20 cm uzunluğunda ve 25-30 gram ağırlığında olup, ince, yuvarlak ve parlak gümüş renkte pullarıyla dikkat çekerler. Güçlü yüzgeçleri ve hızlı hareket kabiliyetleri ile su üzerinde sıçramalar yaparak avlanabilirler. Sürüler halinde yaşarlar ve göçmen balıklardır. Sardalya balıklarının üreme dönemi Nisan ve Eylül ayları arasıdır. Dişi bir sardalya balığı tek seferde 25 bin yumurta bırakabilmektedir. Sardalya balıkları küçük deniz canlılarını avlayarak beslenirler. Dünyanın pek çok bölgesinde bulunan sardalyanın anavatanı Portekiz’dir. Sardalya yağlı ve lezzetli bir balık olmasıyla tanınır. Ekonomik değeri yüksek olan sardalya aynı zamanda balık unu ve balık yağı yapımında da kullanılır. Konserve yapımında da sardalya balığından faydalanılmaktadır.

Sardalya Nerelerde Yaşar?

Sardalyalar, çoğunlukla Akdeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarında yaşarlar. Ayrıca Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nun bazı bölgelerinde de bulunabilirler. Genellikle sıcak ve ılıman sularda yaşamayı tercih ederler. Ülkemizde genellikle Ege denizi civarında bolca bulunmaktadır.

Sardalya Balığı Vitaminleri

Sardalya balığı tam bir kalsiyum deposudur. Bunun yanında sardalya balığında ciddi oranda protein bulunmaktadır. B12 ve D vitamini açısından zengindir. Sardalya doğal bir Omega 3 kaynağıdır. Selenyum açısından zengindir. Potasyum, fosfor, demir, bakır bakımından yüksek değerlere sahiptir.

Sardalya Balığının Faydaları

Sardalya balığı denizlerde meydana gelen kirliliği göz önünde bulundurduğumuzda en az kirli balıklardandır.

İmmün sisteminin en büyük destekçilerinden biri olan sardalya balığı iltihap ve hastalık riskini önler.

İçerisindeki yüksek oranda kalsiyum sayesinde kemik ve başta diş sağlığını destekler.

Anksiyeteyle mücadelede sardalya en büyük destekçilerdendir. Bu sebeple sardalya kaygı ve depresyonla savaşır.

Sardalya balığı düşük ekolojik etkiye sahip olmasıyla tanınır.

Kilo vermeyi kolaylaştıran sardalya diyet yapanların beslenmelerine eklemesi gereken balıklardan biridir.

Kanserle mücadelede sardalya balığının azımsanmayacak bir etkisi bulunmaktadır.

Diyabet hastalarının güvenle tüketebileceği balıkların arasında sardalya balığı gelmektedir. Sardalya balığı insülin direncini azaltır.

Beyin fonksiyonlarının sağlıklı gelişimini destekler.

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan sardalya kardiyovasküler rahatsızlıklarının önüne geçer. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini dengeler.

Sardalyalar, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Sardalya balığı içerisindeki B12 sayesinde düzenli tüketimde anemi riskini azaltır.

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