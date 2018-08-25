'Ablanı öldürmeye götürüyorum'

Erzincan’da yaşayan Sarıgül H.’nin hayatı henüz 7 yaşındayken değişti. İlkokula başladığı yıllarda çocuğu olmayan amcası Hasan Sönmez’e evlatlık olarak verildi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, amcasının Erzincan’daki evinde ilkokulu bitiren Sarıgül, 14 yaşına gelene kadar amcasının yanında kaldı. Daha sonra amca Sönmez, çocuk sahibi olunca Sarıgül’ü baba evine gönderdi. Sarıgül, baba evine döndükten üç yıl sonra, henüz 17 yaşındayken kaçarak Yunus H. ile evlendi ve eşinin Erzurum’daki köyüne yerleşti. Burada çiftin ilk çocukları E. H. (17) dünyaya geldi. Köyde beş yıl yaşayan Sarıgül H., eşi ve çocuğuyla birlikte Tekirdağ’a taşındı. Çerkezköy’de inşaatlarda çalışan Yunus H., yıllar içerisinde müteahhitlik yapmaya başladı. Bu sırada kızı B. (16) ve küçük oğlu M. (5) dünyaya geldi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Genç kadının yakınlarının anlatımına göre ekonomik durumu iyiye giden Yunus H., eşini aldatmaya başladı. Durumu öğrenen Sarıgül H. ise eşinden boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine 3 Ağustos tarihinde Yunus H., eşine şiddet uyguladı. İddiaya göre ölümle tehdit edilen ve dayak yiyen Sarıgül H., Çerkezköy’de yaşayan ağabeyi Alican Sönmez’in evine sığındı. Yunus H. ise silahıyla birlikte ertesi gün Alican Sönmez’in evine geldi. Sarıgül, bu sırada evin arka kapısından kaçtı. Duruma sinirlenen Yunus H. silahla havaya ateş ederek aileyi tehdit etti. Yunus H. gözaltına alındı. Sarıgül H. ise isteği üzerine sığınma evine yerleştirildi. İki gün sonra ağabeyi Alican Sönmez ve eşinin ağabeyi İmam H.’nin ısrarı üzerine evine geri döndü. Çift, 6 Ağustos günü konuşmak için otomobilleriyle Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından Sarıgül H. otomobilde bulunan tabanca ile göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Yunus H.’nin haber vermesiyle olay yerine Jandarma ve ambulans geldi.

EŞİ: İNTİHAR ETTİ

Gözaltına alınan Yunus H. ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti ve şunları söyledi: “Eşimin telefonuna bir adamdan mesajlar geldiğini gördüm. Aramızda tartışma çıktı, karakolluk olduk. Eşim iki gece sığınma evinde kaldı. Bu sürede çocuklar evde bakımsız ve perişan halde oldukları için Alican’dan kardeşini getirmesini istedim. Eşim de ‘Ben sizin ve çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım’ diyerek konuşmaya başladı. Ben de eşimin çocukların başında durmasını, ancak artık eşim olmadığını söyledim. Araçta tartıştık. Bu sırada torpidodan silahı alarak araçtan indi. Ben blöf yaptığını düşündüm. Ancak göğsüne doğru ateş etti ve yere yığıldı. Ben de karakola haber verdim” dedi. Olayın ardından Yunus H. çıkarıldığı mahkemede “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

‘ABLANI ÖLDÜRMEYE GÖTÜRÜYORUM’

Sarıgül H.’nin ablası Özgül Dilek kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia etti: “Kardeşim uzun yıllar şiddet gördü. Eşi onu sürekli dövüyordu. Çocukları için evini bırakamıyordu. Son günlerinde kardeşim evden kaçıp ağabeyimin evine gitti. Kardeşim boşanmak istiyordu. Çünkü eşi onu aldatıyordu. Yunus cinayetten iki saat önce kardeşimi aramış. Telefonda ‘Ablanı öldürmeye götürüyorum’ demiş. Sonra telefonlarını kapatmış. Defalarca aradık ama ulaşamadık. Sonra ölüm haberi geldi. Kardeşimin intihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü o çocuklarına bağlı biriydi. Sığınma evinden çocukları için çıktı. Kardeşim cinayete kurban gitti.”

‘KORKTUĞUM İÇİN POLİSE GİTTİM’

Sarıgül H.’nin sığınma evinde sosyologa verdiği ifade de soruşturma dosyasına girdi. Sarıgül H. ifadesinde eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi. Ayrıca ifadesinde “Eşim beni aldatıyordu. Bundan dolayı ben de internetten birisini bularak görüşmeye başladım. Eşim telefonumdaki mesajlardan bu durumu öğrendi. Bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de korktuğum için polise giderek sığınma evine yerleşme talebinde bulundum” dedi.

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