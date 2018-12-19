Ekipler çalışma başlattı

İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla yolu su basarken , kanal köprüsünün de bir bölümü aşırı yağışlardan yıkıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle yıkılan yeri onarmaya çalışırken, yıkılan bölüm havadan görüntülendi. Görüntülerde yolla beraber köprünün bir kısmının çöktüğü görülürken, belediye ekipleri de çalışma yaptığı görülüyor.

DENİZİN RENGİ ÇIKTI

İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'nın Sarıyer kıyılarında denizin rengi değişti. Yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle Sarıyer kıyılarında denizin rengi kahverengiye büründü.

Sahil yolunda da kuvvetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sahil yolundaki bazı mazgallar da çamurlu su nedeniyle tıkandı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışıyor.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.



Kocataş Mahallesi, Günaydın sokakta sabah saat 08.00 sıralarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı yol şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Çökmenin yaşandığı sokakta oturan Hüseyin Aydoğdu, "Duvar yapıldıktan sonra duvarın arkası boş olduğu için yukarıdan gelen yağmur duvarın içine girdi. Duvarın içi dolunca sabah biranda büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada iyi ki insan ya da araba yoktu. Bir facia olabilirdi" dedi.

MAHALLE SU ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Taşan dere dört evi sular altında bıraktı. Yolların göle dönmesi sonucu 6'sı çocuk 12 kişi mahsur kaldı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar sinir krizi geçirerek kendini suya attı. Oluşan olumsuz manzara ise havadan görüntülendi.

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