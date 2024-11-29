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        Haberler Magazin Şarkıcı Bayhan'ın acı günü - Magazin haberleri

        Bayhan'ın acı günü

        Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:15
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Asri Mezarlığı morguna getirildi.

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        Şarkıcı Bayhan ve yakınları, buradan aldıkları cenazeyi Gürhan'ın aynı mahalledeki evinin önüne götürdü. Daha sonra tekrar Akkapı Asri Mezarlığı'na götürülen Sabahattin Gürhan'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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        Cenazeye, şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        #bayhan
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