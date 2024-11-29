Bayhan'ın acı günü
Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan toprağa verildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Asri Mezarlığı morguna getirildi.
Şarkıcı Bayhan ve yakınları, buradan aldıkları cenazeyi Gürhan'ın aynı mahalledeki evinin önüne götürdü. Daha sonra tekrar Akkapı Asri Mezarlığı'na götürülen Sabahattin Gürhan'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.