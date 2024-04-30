Şarkıcı Çelik, 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'dan mezun olmuştu. 1996'da da 'Türk Pop Müziğinde Türk Müziğinin Etkileri' üzerine yüksek lisans tezini veren Çelik, doktorasını da 'Sanatta Yaratıcılık' üzerine tamamladı.

Okulunu ziyaret eden ve öğrenci kimliğiyle ders notlarını paylaşan Çelik; "Şuraya şöyle havalısından bir doktora bilgisi bırakayım; Notlarım da pek bir yüksek" notunu düştü.