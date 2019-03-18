Şarkıcı Hatice'den 'popo açma' hareketine açıklama

Giriş: 18.03.2019 - 11:01 | Güncelleme:  

Gelin - Damat Fashion Day Fuarı'nda kalçasını açan Hatice konuşulmaya devam ediyor. Hatice konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Hatice, "Kocam öldükten sonra kafayı yedim" dedi

  • 1Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    1|14

    Şarkıcı Hatice, Gelin - Damat Fashion Day etkinliğinde podyuma çıkarak Muammer Ketenci defilesinde mankenlik yaptığı sırada kalçalarını açmıştı.

  • 2Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    2|14

    Hatice'nin taşıdığı kıyafetin etek kısmını kaldırarak kalçalarını göstermesi çok konuşulmuştu.

  • 3Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    3|14

    Hakkında iki dayatma ve tazminat dava açılması beklenen Hatice, 2. Sayfa programına yeni açıklamalarda bulundu.

  • 4Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    4|14

    Hatice şunları söyledi:

  • 5Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    5|14

    *Muammer Ketenci'nin bu hareketten bilgisi vardı.

     

  • 6Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    6|14

    *Açılan davalara gülüyorum.

    *Beni ucuz buldukları hareket tıklanma rekorları kırdı. Magazin bundan besleniyor.

     

  • 7Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    7|14

    *8 Mart Kadınlar Günü'nde kimse oralı olmadı. Bunu yapınca konuşuluyor.

    *Evli insanlarla olan bana ahkam kesiyor. Eskiden podyumda göğüslerini açan mankenler vardı. Birine çamur atmadan önce kendinize bakın.

  • 8Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    8|14

    Benim anneme küfür ettiler. Dava açacağım. Varına yoğuna kadar alacağım.

    *Annem benimle konuşmuyor. Biraz deliyim, ben Hatice'yim.

  • 9Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    9|14

    *Bu yaptığım hareketten hiçbir zaman pişman olmayacağım.

  • 10Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    10|14

    *Kocam öldükten sonra kafayı yedim.

  • 11Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    11|14
  • 12Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    12|14
  • 13Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    13|14
  • 14Şarkıcı Hatice'den popo açma hareketine açıklama: Kocam öldükten sonra... Magazin Haberleri
    14|14

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0