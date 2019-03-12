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Dilovan'ın bu sözlerine Hatice'den yanıt geldi:



Evet ben o başında kasketi olan babanın kızıyım! Babam benimle her zaman gurur duymuştur. Bütün kardeşlerimle ve bu dünyadan kopup giderken bizden razı gitti bu çok önemli bir ayrıntı ve rahmetli babam her zaman şunu derdi: Siz siz olun size taş atana ekmek atın