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Ünlü modacı, "Ben o an orada değildim. O hareketi yapacağından haberim yoktu. Kafamdan vurulmuşa döndüm. O günden beri rahatsızım. Hatice'yi provaya geldiğinde uyardım. Provaya geldiğinde Hatice'yi ikaz ettim kaç kere çünkü transparan bir elbiseydi. Elbiseler oynanıldığı anda Hatice'nin neler yapacağını biliyorsunuz o zıpır bir kız. O da bana 'Muammer sen merak etme' dedi. Bunu gördükten sonra kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice bunu yapmak istiyorsa ne kadar söylesem de dinlemeyeceğini bilmem lazımdı. Hatice'ye niye böyle yaptığını sordum. "Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim" dedi. Böyle olaylar olduğu için pişmanım. Dünden beri insanlar Hatice'nin giydiği elbiseyle fotoğraf çektirmeye geliyor. Elbiseyi Hatice'ye vereceğim çıktığı programlarda giysin." ifadelerini kullandı.