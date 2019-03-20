Şarkıcı Linet: En fazla 5-10 bin TL harcadım

Giriş: 20.03.2019 - 10:59 | Güncelleme:  

Başarılı sanatçı Linet, önceki akşam Nişantaşı’nda yürürken görüntülendi. Bir mekandan çıktıktan sonra mağazaları gezen sanatçı, kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, havaların güzel olmasını fırsat bilen sanatçı Linet, "Bugün güneşi gördüm, kendimi hemen dışarı attım" dedi.

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    "LÜKSE KAÇMADIM"

    Alışveriş yaptığını belirten Linet, "Kendime bir şeyler aldım. Kıyafetime özen göstermeyi seviyorum" şeklinde konuştu. Lükse kaçmadığını belirten Linet, "En fazla 5-10 bin TL harcadım, çok büyük bir tutkum yok" ifadelerini kullandı.

  • 3Şarkıcı Linet: En fazla 5-10 bin TL harcadım - Magazin haberleri
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    "AŞK BENİM İÇİN YORUCU"

    Aşk hayatındaki sessizliğini bozmayan sanatçı, "Aşk benim için yorucu, ben zaten işimle bütünleştim. Beni yormayacak dinlendirecek birisi olursa olur" dedi. 

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