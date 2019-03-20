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"LÜKSE KAÇMADIM"

Alışveriş yaptığını belirten Linet, "Kendime bir şeyler aldım. Kıyafetime özen göstermeyi seviyorum" şeklinde konuştu. Lükse kaçmadığını belirten Linet, "En fazla 5-10 bin TL harcadım, çok büyük bir tutkum yok" ifadelerini kullandı.