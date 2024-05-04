YÜZ GERDİRME İTİRAFI

Şarkıcı, törenden kısa bir süre önce yüz gerdirme ameliyatı olduğunu ititaf etmişti. Sia, "Ben normalde yüzümü gizleyen ve yalan söylemeyen bir pop yıldızıyım" diyerek yüz gerdirme ameliyatı olduğunu sahnede açıklamış ve doktoruna övgüler yağdırmıştı.