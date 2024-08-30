Şarkılarını izinsiz kullanan Donald Trump'a ABBA'dan resmi uyarı

Grubun bir sözcüsü, yaptığı açıklamada; "ABBA, yakın zamanda internette yayınlanan videolar aracılığıyla müzik ve kliplerinin bir Donald Trump etkinliğinde izinsiz kullanıldığını fark etti. Sonuç olarak ABBA ve temsilcisi, bu tür içeriklerin derhal kaldırılmasını ve silinmesini talep etti. Hiçbir izin talebi gelmedi; bu nedenle, herhangi bir izin veya lisans verilmemiştir” ifadesini kullandı.