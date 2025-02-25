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        Saros Körfezi'nde kaçak yapılara izin verilmeyecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde kaçak yapılara izin verilmeyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:57
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        Saros Körfezi'nde kaçak yapılara izin yok
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde kaçak yapılara izin verilmeyeceğini bildirdi.

        Vali Sezer, Enez ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen turizm toplantısında, turizm işletmecileri ve işletme sahipleriyle bir araya geldi. Sezer, burada yaptığı konuşmada, sahillerde kaçak yapılara ilişkin denetimlerin devam ettiğini söyledi.

        İzinsiz yapıların tespit edilerek gereğinin yapıldığını belirten Sezer, "Kimseden izin almadan tarla vasfı olan araziye işletme yapmışlar. Hazine arazisine adam tatil köyü kurmuş. Ne Kültür ve Turizm Bakanlığında ne İl Özel İdaresinde kaydı var. Gelmiş, oraya 'tatil köyü' diye tabela asmış" dedi.

        Sahillerdeki kaçak yapıları geçen yıldan bu yana kaldırdıklarını dile getiren Sezer, sahillerdeki otel ve konaklama alanlarında da denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

        Dere yatağına yapılan yapılara da izin vermeyeceklerini aktaran Sezer, "İnsanlar en sevdiklerini kaybediyor. Biz bir aileyiz bu ülkede, bu sizin çocuğunuz da olabilir, bizim yakınımız da olabilir. Burada vicdani olarak bunun sorumluluğunu taşımamız lazım. Birbirimize yardımcı olalım fakat yasal çerçevede yardımcı olalım" diye konuştu.

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın Enez turizmine ilişkin sunum yaptığı toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk katıldı.

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