1 Mayıs Marşı'nı yazan ve besteleyen Sarper Özsan'dan acı haber geldi. Özsan, yaşamını yitirdi. Sarper Özsan'ın 78 yaşında Ankara'da hayata veda ettiği öğrenildi.

Acı haber Ankara Sanat Tiyatrosu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yayınlanılan gönderide, "1974 yılında 'Ana' adlı oyunumuza yapmış olduğu oyun müziği ve akabinde tiyatromuz tarafından Türkiye işçi sınıfına armağan edilen 1 Mayıs marşının bestecisi olan değerli Sarper Özsan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

— Ankara Sanat Tiyatrosu (@ASTkurumsal) December 19, 2022

MARŞIN HİKÂYESİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Sarper Özsan, 2016 yılında Habertürk'e verdiği röportajda 1 Mayıs Marşı'nın hikâyesini anlatmıştı. İşte o röportaj...

- Marşın bestelenme hikâyesini anlatır mısınız?

1974 yılıydı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Bertolt Brecht’in, Maksim Gorki’nin romanından yararlanarak yazdığı 'Ana' oyununu oynayacaktı. Müziklerini benim yapmamı istediler. Brecht’in bütün oyunlarında şarkı sözleri vardır. Oyunun 1 Mayıs 1905 sahnesi için Brecht, 'İşçiler marş söyleyerek sahneye girer...' notunu düşmüş ancak hangi marş olduğu belirtilmemiş. Kendisi de bu sahne için bir şarkı sözü yazmamış. Önce bu sahneye uygun bir marş aradım ama bulamadım. İş başa düştü ve marşın sözlerini yazmak zorunda kaldım. 1 Mayıs Marşı böyle ortaya çıktı.

"BESTECİ BESTEYİ DOKUNMAK İÇİN YAPAR"

- Önce söz mü müzik mi geldi?

İkisini de birlikte yazdım diyebilirim. Bazen sözü müziğe, bazen de müziği söze göre düzelttim. Ayrıca 1 Mayıs’ı konu alan bir marşın coşkulu olması gerekiyordu. Kaldı ki, ben çocukluğumdan beri hep coşkulu, heyecanlı bir kişi oldum. Bu benim müziklerime de yansıyor. Burada en güzel şey o heyecanı halkın da yakalayabilmesi. Zaten bir besteci niye yapar besteyi? Duygusu karşıya tam ulaşsın diye... Dokunmak için yapar. Bu konuda başarılı olmak beni tabii ki çok mutlu ediyor.

- Besteyi sizin yaptığınızı insanlar biliyor mu?

Bilenler var tabii ama ben çok fazla ortalarda görünmek, böbürlenirmiş gibi olmak istemediğimden dolayı bilmeyen çok... Bu durum benim için çok önemli bir sorun değil. Bilenlerin bilmesi bana yetiyor.